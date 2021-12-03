وزير الإعلام البحريني: فخورون بما تشهده الإمارات من نهضة تنموية وحضارية

المصدر: المنامة ـ وام

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أشاد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام البحريني، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بالعلاقات التاريخية التي تربط المملكة بالإمارات، وما تشهده من تقدم وازدهار على أسس راسخة من الود والإخاء وروابط الدين والدم والمصير المشترك، في ظل تبنيهما رؤية موحدة لتوطيد أواصر التكامل السياسي والأمني والاقتصادي والإعلامي.

وترسيخ الأمن القومي الخليجي والعربي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي العالمي. وأكد الرميحي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» اعتزاز البحرين، بمشاركة الإمارات الشقيقة احتفالاتها في عيد الاتحاد الخمسين، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التاريخية، وتقديراً لإنجازاتها الاتحادية المباركة التي أرسى قواعدها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبلوغها مكانة عالمية رفيعة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

شراكة استراتيجية

وأعرب الرميحي عن الفخر والإعجاب بما تشهده الإمارات من نهضة تنموية وحضارية رائدة ومتسارعة في المجالات كافة، مثمناً جدارتها باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023، بعد النجاح المبهر والمتواصل لإكسبو 2020 دبي، وانتخابها عضواً بمجلس حقوق الإنسان، وعضواً غير دائم بمجلس الأمن، وبما يعكس تزايد الثقة الدولية في قدراتها التنظيمية والإبداعية، ونهجها الدبلوماسي والحقوقي المشرف في إرساء قيم الأخوة الإنسانية ومحاربة التطرف والإرهاب ودعم التنمية المستدامة.

وأكد أن العلاقات البحرينية الإماراتية ماضية نحو آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية في ضوء النتائج المثمرة للزيارة الرسمية الأخيرة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، إلى الإمارات، وتتويجها بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم التكامل السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصادي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والتغير المناخي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والصحة والتعليم والعمل لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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