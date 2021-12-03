رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا: الإمارات نموذج يحتذى

المصدر: (الرباط - وام)

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قال سعود الحجيلان رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان: «تحتفل الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين وقد توّجت مسيرة 50 عاماً من الإنجازات والتقدم لتواصل 50 عاماً أخرى من الطموحات».

وأضاف- في تصريح له بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة -: نتقدم في هذا اليوم بالتهنئة القلبية إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما حققته الإمارات من نهضة شاملة ومتميزة حتى أصبحت نموذجاً يحتذى في التنمية التي تضع الإنسان محور اهتمامها، وجعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول العالم أجمع.

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