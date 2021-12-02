جاستن ترودو: كلّ عام وشعب الإمارات بألف خير وسلامة

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

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أصدر رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو بياناً رسمياً هنأ فيه دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، معرباً عن انضمام بلاده إلى الإماراتيين في كندا وحول العالم، كما ولسكان دولة الإمارات في احتفالاتهم بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، ليبارك ببيان اختتمه بعبارة عربية قال فيها: "كلّ عام وشعب الإمارات العربية المتحدّة بألف خير وسلامة".

وأشاد بيان ترودو، الذي تم بثه على الموقع الرسمي لحكومة كندا، بدولة الإمارات بصفتها مركزاً مزدهراً يربط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء أخرى من العالم في الثقافة والتجارة والتمويل والسياحة، مشيراً إلى عيش أكثر من 6 آلاف إماراتي بكندا، كما وارتباط أكثر من 40 ألف كندي بدولة الإمارات، وهو ما يمكن قراءته بقوة العلاقات الثنائية.

على الصعيد الاقتصادي، تعتبر دولة الإمارات أكبر سوق تصدير لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وتركز علاقات البلدين على بناء الازدهار للشعبين وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأخرى، كالعمل على تمكين النساء والفتيات وحقوق الإنسان.

ولا ننسى الشراكة في العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والفرنكوفونية ومنظمة التجارة العالمية، وفقاً لبيان ترودو.

إنجازات

ناحية التحديات الصحية، أفاد رئيس وزراء كندا إلى أن دولة الإمارات تواصل احتلال مركز الصدارة العالمية لمعدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يصب في صالح جهود مكافحة الفيروس عالمياً.

أما فيما يتعلق بقطاع الفضاء، فقد كللت الإمارات نهجها بنجاح مهمتها الفضائية عام 2021، عبر وصول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ بنجاح، ليجسّد أول مهمة بين الكواكب في العالم العربي- مشيراً ترودو إلى أن البلدين يواصلان العمل على تنفيذ الأهداف المشتركة لاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء.



في جانب آخر، عبّر ترودو عن فخر كندا بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي الذي يمثل فرصة فريدة لبلده والعالم للالتقاء والاحتفاء بالتنوع العالمي والعمل معاً لمواجهة تحديات كوكب الأرض الأكثر إلحاحاً، كما وتطلع للمزيد من النجاح والتعاون الثنائي في السنوات المقبلة. مختتماً بيانه بأطيب الأمنيات للدولة والشعب، قائلاً باللغة العربية: "كلّ عام وشعب الإمارات العربية المتحدّة بألف خير وسلامة".

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