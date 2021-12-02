الجامعة العربية تهنئ الإمارات باليوبيل الذهبي .. وتؤكد : وضعت نفسها في مصاف الدول المتقدمة

المصدر: وام

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هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين ..مؤكدة أن الإمارات استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة - إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات حققت إنجازات تاريخية في كافة المجالات وخاصة الإجتماعية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أعطت حقوق المرأة كاملة ودفعت بها لأعلى المناصب القيادية وجعلتها في مصاف صناع القرار بالدولة إذ خطت خطوات واسعة في هذا الشأن عززت من مكانتها على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

وثمنت أبو غزالة الدور الهام الذي حققته المرأة الإماراتية من إنجازات حثيثة بفضل قيادتها الرشيدة وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

ونوهت أبو غزالة بأبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات ومن بينها مشروع استكشاف المريخ "مسبار الأمل" أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ، علاوة على فوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022 - 2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها، بالإضافة إلى فوزها بتنظيم مؤتمر المناخ " COP 28 " عام 2023.

وعبّرت أبو غزالة عن اعتزازها وتقديرها لتجربة دولة الإمارات التي استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة والتي أسس قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وسار أبناؤه على دربه من بعده ..مشيرة إلى أيادي المغفور له البيضاء التي امتدت إلى كافة أنحاء العالم، وقدم نموذجا عربيا تميز بالعطاء والإبداع في مختلف نواحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

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