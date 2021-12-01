تلفزيون البحرين يخصص يوماً مفتوحاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: المنامة - بنا

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بمناسبة احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، يخصص تلفزيون البحرين الخميس «يوماً مفتوحاً» تأكيداً على عمق روابط الأخوة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وقال مدير إدارة التلفزيون بوزارة شؤون الإعلام البحرينية قيس الدوسري: «إننا في المملكة حريصون على مشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أفراحهم في الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، الذي يعد مناسبة استثنائية، تحتفي فيها الإمارات بمسيرة مباركة حافلة بالإنجازات العظيمة، وذلك تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي ترسخت عبر التاريخ».

وأوضح أن «اليوم المفتوح» الذي خصصه تلفزيون البحرين بهذه المناسبة حافل بالبرامج واللقاءات والفعاليات المتميزة التي تمتد على مدار الساعة، حيث سيتم البدء ببث الأغاني الوطنية تعبيراً عن مشاعر المحبة والإخاء التي يكنّها البحرينيون لأشقائهم في الإمارات، ومن ثم تقديم تغطية تلفزيونية متواصلة تشمل الأغاني الوطنية والبرامج المتخصصة والملفات الإخبارية التي تسلط الضوء على هذه المناسبة الوطنية.

وأضاف الدوسري أن باقة البرامج التي تم إعدادها بهذه المناسبة تتضمن بث تقارير إخبارية ضمن نشرات الأخبار الرئيسية الثلاث على مدار اليوم، تتناول مختلف أوجه النهضة والازدهار التي تعيشها الإمارات، إلى جانب لقاءات مباشرة مع العديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية من البحرين والإمارات، لتسليط الضوء على المسيرة الحضارية والتنموية للإمارات الشقيقة وما تمثله من نموذج تنموي رائد في المنطقة والعالم.

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