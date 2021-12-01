محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس تركيا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية هنأ خلاله سموه بمناسبة اليوم الوطني الــ 50 ..متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار .

وبحث سموه والرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها ..متمنيا لتركيا دوام التطور والازدهار والاستقرار.

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