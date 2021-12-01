مساهمات تاريخية في نزع فتيل الأزمات

المصدر: إعداد : ليلى بن هدنة - غرافيك - محمد أبو عبيدة

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ضمن مواكبتها لاحتفالات اليوبيل الذهبي بتأسيس الاتحاد، ترصد «البيان» في سلسلة حلقات تحت عنوان «بيانات الخمسين» تطور القطاعات الحيوية في الإمارات منذ قيام الاتحاد قبل خمسين عاماً وحتى الآن، لإظهار الفارق الشاسع في تطور الاقتصاد والخدمات والأنشطة، وكيف تمكنت السياسات الحكومية من استثمار الموارد في تغيير نمط الحياة والأعمال لصناعة بيئة مثالية ترتقي بتنافسية الإمارات وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً.

ولأن البيانات أساس المعلومة، والمعلومة أساس المعرفة، والمعرفة أساس الحكمة، ولا غنى عن المعرفة والحكمة في إدارة الأمور وقيادة المجتمعات، فلا جدال أن تلك البيانات من العوامل اللازمة لاستمرار حالة التميز والتفرد التي باتت سمة التجربة الإماراتية.

والبيانات التي تنشرها «البيان» لم تكن يوماً أمنيات أو مستهدفات في أجندة الإمارات، بل لغتها الرسمية التي تتداولها خدمة للتنمية والريادة والإبداع بلا حدود. وبناء المستقبل.

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