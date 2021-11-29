الإمارات تشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: (مدريد - البيان)

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شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي د. علي النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة الـ 208 للمجلس الحاكم، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد، التي يستضيفها البرلمان الإسباني.

وضم وفد الشعبة البرلمانية كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. واستعرض دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد، تقريراً لأعمال الاتحاد البرلماني الدولي وأنشطته منذ الدورة السابقة، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية الاتحاد.

وأكد معالي د. علي النعيمي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد حرص الإمارات على دعم عمل الاتحاد، لاسيّما في هذه المرحلة الانتقالية، التي يشهد فيها الاتحاد تطبيق الاستراتيجية الجديدة، وتم مناقشة المسائل المتعلقة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي وصفة المراقب، وإحاطة المجلس الحاكم بتقارير تتعلق بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، وقمة رئيسات البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب.

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