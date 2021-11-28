الكويت..إسدال الستار على قضية النائب البنغالي الشهيرة

المصدر: البيان

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أسدلت محكمة التمييز في الكويت الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي.

وذكرت صحيفة القبس أن المحكمة قضت بحبس اللواء مازن الجراح ونواف الشلاحي 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مليون و970 ألف دينار، وحبس حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه 740 ألف دينار كويتي، كما قضت ببراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه.

يذكر أن الأمن الكويتي اعتقل النائب البنغالي في يونيو الماضي، وأسندت النيابة العامة 3 تهم إليه، هي "الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى"، ضمن قضية فساد مدوية تورط فيها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت.

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