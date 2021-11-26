البرلمان العربي: فوز الإمارات برئاسة "الإنتربول" يؤكد ريادتها وثقة المجتمع الدولي فيها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ان فوز مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية بمنصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول" يؤكد ريادة دولة الإمارات وثقة المجتمع الدولي فيها.

وهنأ معاليه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لفوزها برئاسة " الإنتربول"، في الانتخابات التي جرت خلال الدورة (89) للجمعية العامة للإنتربول، التي عقدت بمدينة اسطنبول التركية من 23 الى 25 نوفمبر الجاري.

وأشار رئيس البرلمان العربي- في بيان أصدره اليوم- إلى أن هذا الفوز المستحق لمرشح دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي ليصبح أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب الرفيع يؤكد ريادة دولة الإمارات وثقة المجتمع الدولي فيها وفي منظومتها الأمنية كما أنه يعزز من الحضور العربي في هذه المنظمة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها بمزيد من التقدم والازدهار والنجاح وهي على مشارف اليوم الوطني الخمسين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز