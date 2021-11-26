التحالف ينفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

المصدر: البيان

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.



وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وقال التحالف: إن استهداف معسكر دار الرئاسة بصنعاء استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة ورصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية تعتبر أهدافا مشروعة على مدار الساعة.

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