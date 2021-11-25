اختتام التمرين العسكري المشترك "المصير واحد " بين الإمارات والسعودية

المصدر: وام

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اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "المصير واحد " الذي أقيم على أرض الإمارات بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية السعودية.

وشهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية ومعالي الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية ختام فعاليات التمرين "المصير واحد".

ويأتي التمرين ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين ويهدف إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية ورفع جاهزية الجيشين وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية.

ونفذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية والتي إشتملت على التدريب على التخطيط المشترك والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية وعمليات الحصار والتفتيش بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دولة الإمارات والقوات المسلحة السعودية .

وعزز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي المشترك ويساهم بتعزيز الروابط العسكرية ورفع جاهزية الجيشين لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.

وأشاد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية بالمستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة، في التمرين ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ المهام كافة، بدقة وكفاءة عالية.

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