الإمارات: اعتداء الحوثي على السفارة الأمريكية بصنعاء عمل إجرامي

المصدر: أبوظبي - وام ، الرياض، واشنطن - وكالات

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مقر سفارة الولايات المتحدة في صنعاء باليمن الشقيق، واقتحامها واحتجاز عدد من منسوبيها والعاملين فيها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منسوبي السفارة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتداء يعكس تحدي هذه الميليشيا السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وشددت على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والتي تهدد استقرار المنطقة، وعلى أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن حلاً سياسياً شاملاً يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.

بيان مماثل

وفي السياق ذاته، أكدت المملكة العربية السعودية في بيان مماثل أن اقتحام الحوثيين سفارة الولايات المتحدة في صنعاء عمل إجرامي ينتهك الأعراف والقوانين. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة في صنعاء باليمن، واحتجازها عدداً من منسوبي السفارة والعاملين بها. وأكدت أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب وزارة الخارجية السعودية بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية. وشددت الخارجية السعودية على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وكانت الولايات المتحدة، دعت يوم الخميس الماضي ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين يعملون في سفارتها بصنعاء.

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