قرقاش ومسؤولة أوروبيةيبحثان سبل إرساء الأمن في المنطقة

المصدر: دبي - وام

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بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أمس في لقاء جمعه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي د. أنيت ويبر آخر مستجدات الأوضاع والتطورات المرتبطة بمنطقة القرن الأفريقي، وسبل إرساء الأمن والاستقرار بما يضمن ازدهار مستقبل دول وشعوب المنطقة.

خطوة مهمة

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالاتفاق السياسي في السودان، بحسبانه خطوة مهمة تسهم في استقرار البلاد، وعبور المرحلة الانتقالية بما يضمن الازدهار والتقدم والتنمية المستدامة. وأكد الجانبان أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل المشترك لوقف التصعيد والتوترات والتوصل إلى حلول تعزز من فرص السلام في القرن الأفريقي.

وأعرب معالي الدكتور أنور قرقاش عن تقديره للإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأوروبية حيال التطورات في القرن الأفريقي والتي بدروها ثمنت رؤية الإمارات لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي.

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