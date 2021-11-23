الإمارات تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على السفارة الأمريكية في صنعاء

المصدر: وام

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق واقتحامها واحتجاز عدد من منسوبيها والعاملين فيها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منسوبي السفارة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتداء يعكس تحدي هذه الميليشيات السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والتي تهدد استقرار المنطقة، وعلى أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن حلاً سياسياً شاملاً يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.

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