الإمارات وتركيا .. نحو علاقات واعدة تخدم استقرار المنطقة

المصدر: وام

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تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب.

وفي هذا الإطار شهدت الآونة الأخيرة عددا من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين قيادة ومسؤولي البلدين جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ففي 30 أغسطس الماضي ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية خلال اتصال هاتفي جرى بينهما العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل سموه والرئيس التركي خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية قد استقبل في 18 أغسطس الماضي وفدا إماراتيا برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني .

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وتشارك جمهورية تركيا الصديقة في إكسبو 2020 دبي واعتبر توجاى تونسير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة أن هذه المشاركة تجسد حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات.

وقال تونشير إن الحدث العالمي يمثل فرصة لعرض مقومات اقتصاد تركيا المتنوع و الذي يشمل قطاعات عديدة .. كما يساهم في تعزيز النمو التجاري خاصة مع تصدير المزيد من المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة والفواكه والخضروات ومواد البناء التي تحتاجها المنطقة وتمتلكها تركيا.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي يساهم في تحقيق رؤية تركيا للسياحة المتنوعة، بما في ذلك من دولة الإمارات ودول الخليج العربية، وهي أسواق رئيسية لإكسبو 2020 دبي.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، قدمت دولة الإمارات مبلغ 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار أمريكي) للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحتها.. وأعربت الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد .. فقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتركيا خلال العقد الماضي نحو 329 مليار درهم (89.6 مليار دولار)، ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 21% خلال العام 2020 لتصل إلى 32.7 مليار درهم (8.9 مليار دولار)، مقارنة بما قيمته 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار).

وتوزعت التجارة الخارجية غير النفطية بين التجارة المباشرة بنسبة 88.5 % بما قيمته 28.9 مليار درهم، والمناطق الحرة بنسبة 11.5 % بما قيمته 3.7 مليار درهم.

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