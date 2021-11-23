محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن

المصدر: وام

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وصل إلى البلاد اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترافقه قرينته جلالة الملكة رانيا العبدالله في زيارة للدولة .

و كان في استقباله في مطار البطين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وعدد من المسؤولين.

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