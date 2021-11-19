حبس 18 متهماً بقضية تمويل حزب الله في الكويت

المصدر: الكويت - وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية كويتية أمس أن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهماً مشتبهاً بهم في قضية تمويل ميليشيات حزب الله. وأفادت صحيفة «القبس» بأن النيابة العامة قررت حبس المتهمين 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق. ولاحقاً أفادت صحيفة «القبس» بأن النيابة العامة وجهت للمتهمين ثلاث تهم، هي: الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس المتهمين. وأشار مصدر للصحيفة إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة «الراي» أن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، مضيفةً أن قاضياً أمر بتجديد حبسهم.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية ألقت القبض أخيراً على مجموعة تابعة لميليشيات حزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الميليشيات في سوريا واليمن.

والقضية بدأت بـ4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق، وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالاً طائلة إلى لبنان، وتحديداً إلى ميليشيات حزب الله.

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