انطلاق التمرين العسكري المشترك "ميدوزا 11" بمشاركة الإمارات

المصدر: وام

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انطلقت اليوم فعاليات التمرين العسكري المشترك "ميدوزا 11 " الذي يقام على أرض اليونان بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والعمليات الخاصة والطيران المشترك من دولة الإمارات واليونان وقبرص وجمهورية مصـر العربية ويستمر لعدة أيام.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بالتدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المدرجة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة وفي إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسرح العمليات ضد التهديدات المختلفة والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ مختلف المهام وتطوير التعاون في دمج وتوافق قدرات الوحدات الإماراتية ومختلف الوحدات المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العملياتية والتعبوية في جميع مراحل التمرين.

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