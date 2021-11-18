اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها السعودي

المصدر: البيان

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وأشار التحالف إلى أن هذه العملية محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأضاف التحالف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف قد اعترض مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن التحالف نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، مشيرة إلى أن من بين المواقع التي استهدفت قاعدة الديلمي الجوية.

كما أفادت "سكاي نيوز عربية" بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعا في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله.

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