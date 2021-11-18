البحرين ترحب بإدراج مجلس الأمن قادة حوثيين على قائمة العقوبات

المصدر: (المنامة - بنا)

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رحبت الخارجية البحرينية، بإدراج مجلس الأمن، لثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. وتعبّر الوزارة عن تطلعها في أن يسهم الإدراج في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي وداعميها، لما من شأنه تحييد خطر هذه الميليشيا، ووقف تنامي هذا التنظيم الإرهابي، وتزويده بالصواريخ والطائرات المسيرة، والأسلحة النوعية، والأموال لتمويل عمليات استهداف المدنيين، ووقف اعتداءات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووضع حد لإراقة دماء الشعب اليمني ، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

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