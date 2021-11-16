أمير الكويت يوكل بعض مهامه لولي العهد

المصدر: (الكويت - وكالات)

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فوّض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس، ولي عهده مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته مؤقتاً، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وقال الشيخ محمد عبد الله المبارك وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت في بيان مقتضب: «صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة الأمير وبصفة مؤقتة».

وكان أمير الكويت، وافق أول من أمس على استقالة الحكومة مع تكليف رئيس الوزراء والوزراء بالاستمرار في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وقبل نحو أسبوع، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالته إلى أمير دولة الكويت.

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