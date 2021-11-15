الكويت.. استمرار حجز 18 متهما في قضية تمويل حزب الله

المصدر: البيان

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قررت النيابة العامة في الكويت، استمرار حجز المتهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني، البالغ عددهم 18 شخصاً.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فإن آخر التحقيقات مع المتهمين استمرت لمدة 14 ساعة، حيث بدأت في الثانية ظهراً، وانتهت الساعة 4 فجراً، وكانت بإشراف فريق قانوني من وكلاء النائب العام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتهمين واصلو إنكار التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه لا علم لهم بأن هذه الأموال تذهب إلى حزب الله اللبناني.

وأوضحت الصحيفة بحسب مسؤول، أنه جارٍ تتبع الأموال ومعرفة مسار التحويلات، والحسابات التي وصلت إليها،

وعن مصير القضية ومآلها، أوضحت الصحيفة بحسب مسؤول، أنه جارٍ تتبع الأموال ومعرفة مسار التحويلات، والحسابات التي وصلت إليها، ولا يمكن التساهل مع المتهمين، خصوصاً وأن القضية مصنفة تحت "دعم الإرهاب"، ولا تزال تحريات جهاز أمن الدولة مستمرة.

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