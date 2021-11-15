أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها تسيير الأعمال

المصدر: (الكويت - كونا)

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وافق أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على استقالة الحكومة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية كونا، أن أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مضيفاً أنهم سيستمرون في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقبل نحو أسبوع، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالته إلى أمير دولة الكويت. وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعيد تعيينه في المنصب، في ديسمبر 2020، بقرار أميري، بعدما قدم استقالته في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.

وفي ديسمبر 2020، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم، في انتخابات تنافس فيها 326 مترشحاً، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضواً. وبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في تلك الانتخابات نحو 567 ألف شخص.

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