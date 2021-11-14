الكويت.. الإفراج عن 20 مواطناً من المتهمين في التستر على خلية العبدلي

المصدر: البيان

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أفرجت وزارة الداخلية الكويتية اليوم، عن المحكومين في قضية التستر على خلية العبدلي.

واوضحت الوزارة أنه مع دخول مرسوم العفو الخاص حيز التنفيذ، تم الإفراج عن 20 متهماً من المشمولين بالعفو الأميري الكريم. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وتواجد عدد كبير من أهالي المحكومين أمام السجن المركزي لاستقبالهم.

وقال مسؤول أمني، إنه لا يوجد سوى مدان واحد فقط في هذه القضية لا يزال يقبع داخل السجن المركزي وهو محكوم بالمؤبد.

ونشرت الجريدة الرسمية «كويت اليوم» مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وضم المرسومان 35 اسماً.

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