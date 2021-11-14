الإمارات تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لدعم تطلعات الليبيين

المصدر: وام

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شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ممثلاً عن صاحب السمو رئيس الدولة، في أعمال "مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، نقل معالي الوزير تحيات وتقدير قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا وجمهورية إيطاليا ودولة ليبيا والأمم المتحدة على الجهود المبذولة لتنظيم المؤتمر. مؤكداً معاليه على أهمية دعم المجتمع الدولي لتطلعات الليبيين، وعلى ضرورة إشراكهم في كافة الجهود الدولية المعنية بمستقبل دولة ليبيا الشقيقة.

كما أشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بنجاح حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم واستضافة مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس في أكتوبر الماضي. وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات بجميع الجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر.

وجدد معاليه الترحيب بخطة العمل التي وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتواز ومتسلسل.

وفي ختام كلمته، جدد معاليه الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي الشقيق لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.

الجدير بالذكر أن فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضاف المؤتمر الدولي من أجل ليبيا برئاسة مشتركة مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، وماريو دراغي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ومعالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الليبي.

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