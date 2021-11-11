تقارير: الكويت توقف جميع التأشيرات للبنانيين

المصدر: بيروت، الكويت - وكالات

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كشفت وسائل إعلام كويتية، أمس، أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

ونقلت صحيفة «القبس» عن مصادر أمنية، لم تسمها، أن «من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد»، وأشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل).

يأتي هذا في وقت أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس، موقفه بشأن أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصلحة الوطنية

وشدد ميقاتي، خلال استقباله أمس سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، على «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية».

وأعرب السفيران من جهتهما عن «تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج».

ولفت السفيران إلى أن «كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً».

ونقلا إلى رئيس الحكومة «تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته».

ويشهد لبنان أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة.

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