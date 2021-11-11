الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام، عدن، الرياض ــ البيان، وكالات

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال 3 صواريخ باليستية، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف.

وأكدت في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

انتهاكات مستمرة

وفي استمرار لانتهاكاتها، استهدفت ميليشيا الحوثي، أمس، المخا بالساحل الغربي لليمن بثلاثة صواريخ باليستية بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي هانس غوندبورغ إلى المدينة للقاء مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية العاملة في الساحل الغربي بعد أن زار مدينة عدن والتقى رئيس الوزراء معين عبدالملك وزيارته إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام. وقالت مصادر محلية في المديرية إن ميليشيا الحوثي استهدفت مناطق آهلة بالسكان في ضواحي مدينة المخا بثلاثة صواريخ باليستية تسببت بحالة من الهلع وسط السكان الذين سقطت بالقرب من منازلهم.

إلى ذلك، أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إضافة ثلاثة من قادة ميليشيا الحوثي إلى قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية لدورهم في زعزعة الاستقرار في اليمن.

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