ملك الأردن يستقبل عبدالله بن زايد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الأردنية عمان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل تعزيزها على كافة المستويات وتطوير وتنمية أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء لجلالته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للأردن الشقيق مزيدا من التقدم والنماء.

من جانبه حمل الملك سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، متمنيا لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقيادتهما والحرص على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وأحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز