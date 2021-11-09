لأول مرة منذ 2011.. عبدالله بن زايد في دمشق

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في ضوء جهود الإمارات لدعم استقرار سوريا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا ومساندة الشعب السوري الشقيق.

كما أكد الرئيس السوري بشار الأسد على العلاقة الأخوية الوثيقة التي تربط الإمارات وسوريا.

وأشاد الرئيس السوري بالمواقف الموضوعية التي تتخذها الإمارات وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وتعد زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد لسوريا هي الأولى لمسؤول عربي بهذا المستوى منذ 2011.

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