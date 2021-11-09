التحالف يدمر مسيرة حوثية جنوبي السعودية

المصدر: (الرياض - وكالات)

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، أن دفاعاته اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط، جنوبي السعودية. كما أكد التحالف، أن قواته دمرت زورقاً مفخخاً مقابل مدينة الحديدة الساحلية تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وصعّدت الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران من هجماتها على السعودية مستهدفة المدنيين العزل في جريمة طالما استحضرت تنديداً خليجياً وعربياً ودولياً، في ظل ضرب جماعة الحوثي بمحاولات السلام عرض الحائط.

كما قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن قواته نفذت 31 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والجوف، مؤكداً تدمير 19 آلية ومقتل 115 إرهابياً جنوبي مأرب. وكثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مأرب في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل الميليشيا.

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