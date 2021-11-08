"برد" كثيف يهبط بالحرارة في عسير السعودية إلى 4 درجات مئوية

المصدر: البيان

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شهدت محافظة النماص شمال منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد هبطت بدرجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية، بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

ودفعت الحالة الجوية عديد السكان والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشاهد الجميلة لكثافة البرد، الذي غطى أرجاء من المحافظة ودفع بمحبي وعشاق الأمطار إلى التوافد على المكان لرصد تلك الحالة.

وعملت الجهات المختصة على تكثيف الجهود والانتشار بامتداد الطرقات لتحذير قائدي المركبات والتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث.

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