مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مراسيم العفو الأميري الخاص

المصدر: كونا

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم "الأحد" أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قرر التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استثنائي أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد استناداً للمادة "75 " من الدستور.

واوضح أن الاجتماع جاء في ضوء التوجيهات السامية لأمير البلاد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين ونبذ الخلافات وتجاوز العقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الإول للفصل التشريعي الحالي، وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو.

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