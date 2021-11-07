قرقاش: الإمارات تعمل مع الشركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تعمل مع الشركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «بعض التعليقات على التطورات الأخيرة في تونس والسودان حاولت المبالغة في دور الإمارات في ديناميات داخلية بشكل أساسي، كما أنه كان هناك ميل من جانب بعض المعلقين إلى تحريف نوايا الإمارات بطريقة لا تعكس الواقع».

وأضاف معاليه في تغريدة أخرى قائلاً: «الحقيقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع الشركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات». وتابع معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «نحن ندرك أن الاستقرار يعتمد على معالجة الحكومات للمشاعر الشعبية وتجنب تهميش شرائح المجتمع».

واختتم تغريداته بالتأكيد على ضرورة الإشادة بأي جهود للحد من التوتر وبناء توافق سياسي وتقوية الشراكات الإقليمية، مؤكداً أن الإمارات تؤمن أن الحوار والعمليات الشاملة وتجنب المواجهة يجب أن تشكل الأدوات الرئيسة في إدارة كل من النزاعات الداخلية والعلاقات الإقليمية.

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