الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي في النيجر

المصدر: أبوظبي، (نيامى - وام، وكالات)

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أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في جنوب غربي النيجر، وأسفر عن مقتل العشرات. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. كما أعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر هجوم نفذه متطرّفون في وقت سابق، على موقع للجيش جنوب غربي النيجر، عن مقتل 11 جندياً، وفقدان تسعة آخرين. ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع، فقد أدى هجوم رتل من الإرهابيين مدججين بالسلاح، في عدة سيارات وعشرات الدراجات النارية، عن مقتل 11 عسكرياً وإصابة عسكري واحد.

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