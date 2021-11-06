السعودية.. إيقاف 172 شخصاً بتهمة الفساد

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، عن إيقاف 172 مواطنا ومقيما، منهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة)، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكشفت "نزاهة" أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تورط بها المتهمون تمثلت في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مؤكدة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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