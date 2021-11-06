الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية حاولت استهداف جازان

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.



وكان التحالف أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المدينة ذاتها.



من ناحية أخرى، أعلن التحالف، تنفيذه 29 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في البيضاء وصرواح والجوف خلال أول من أمس.



وأضاف إن هذه عمليات شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا، والقضاء على 126 عنصراً إرهابياً.



خسائر فادحة



في غضون ذلك، عززت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية من قدراتها في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب، شمال شرقي البلاد، مع استمرار المعارك العنيفة مع ميليشيا الحوثي، والتي تكبّدت فيها الميليشيا خسائر فادحة. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني شنت الليلة قبل الماضية هجوماً عكسياً استهدفت فيه مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.



وبحسب المصادر، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من دحر ميليشيا الحوثي من أطراف منطقة العمود، وتقدمت إلى منطقة الميزان باتجاه يعره في مديرية الجوبة.



وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة مستمرة لدحر الميليشيا وتكسر هجماتها على امتداد جبهات القتال جنوبي وغربي مأرب.



في السياق، نقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع، العميد علي الحوري، قوله، إن عناصر الجيش اليمني، مسنودين بعناصر المقاومة الشعبية خاضوا معارك عسكرية بطولية بمختلف جبهات المحافظة، استنزفت القدرات القتالية للميليشيا.

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