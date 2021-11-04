التحالف: استهداف آليات وعناصر حوثية في جبهتي صرواح والجوف

المصدر: (الرياض- وكالات )

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ عمليات عدة ضد عناصر وآليات ميليشيا الحوثي، خلال 24 ساعة، وقال في بيان: «استهدفنا بـ32 عملية آليات وعناصر الحوثي في جبهتي صرواح والجوف».

وكانت ميليشيا الحوثي تكبدت، أول من أمس، هزائم قاسية على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة، وذلك في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب. وأحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ملحوظاً في الجبهات الغربية من مدينة تعز، جنوبي البلاد، فيما تدور المعارك على أشدها في جبهات مأرب (شرق)، وهو محور أعنف المواجهات، منذ أكثر من عام.

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