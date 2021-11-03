البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً

المصدر: (المنامة، بيروت - وكالات)

دعت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان، إلى ضرورة المغادرة فوراً. وقالت الوزارة في بيان: «تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك، ما يوجب أخذ الحيطة والحذر».

وأضافت: «تؤكد الوزارة على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعاً لتعرّض المواطنين لأية مخاطر وحرصاً على سلامتهم»، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وكانت البحرين طلبت من السفير اللبناني لديها، مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، حسبما أفاد بيان نشرته وكالة أنباء البحرين.وقال البيان الذي صدر ليل الجمعة، إن القرار جاء «على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة». وأوضحت الخارجية البحرينية أن «هذا القرار لا يمس الأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور حزب الله. وأضاف: «لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها». وتابع عبد الله بو حبيب في مقابلة مع وكالة رويترز، متحدثا عن أزمة قرداحي قائلاً: «نحن أمام مشكلة كبيرة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة». ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن مصادر لم تسمها، قولها إن على قرداحي أن يراعي مصلحة لبنان، وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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