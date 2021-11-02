قرقاش ووزير الدولة في الخارجية الألمانية يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: وام

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي نيلز أنين وزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم سبل تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وألمانيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش - خلال اللقاء - على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تتميز بكونها علاقات راسخة واستراتيجية وتشهد تنسيقاً وتعاوناً مستمراً.

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