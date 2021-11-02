الإمارات تدين استهداف الحوثيين للسعودية بمسيّرة مفخخة

المصدر: أبوظبي - وام، عدن - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيّرة بدون طيار مفخّخة، اعترضتها قوات التحالف.

تحدٍ سافر

وأكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتّخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

صف واحد

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمّرت أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب المملكة).

ويشير تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترتكبها ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف المدنيين.

قصف مأرب

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري يمني أمس، بمقتل 39 مدنياً في قصف صاروخي حوثي استهدف قرية العمود، بمحافظة مأرب، شرقي اليمن. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «ميليشيا الحوثي شنّت قصفاً بصاروخين باليستيين على مركز يحيى الحجوري لطلاب العلم، ‏في مديرية الجوبة جنوبي مأرب، ‏ما أسفر عن مقتل 39 مدنياً، وإصابة آخرين، وإلحاق أضرار كبيرة في المركز والمباني المجاورة».

معارك مستمرة

وأضاف المصدر إن «العمود، قرية مزدحمة بالنازحين من مختلف المناطق، جراء الهجمات التي تشنها الميليشيا على المحافظة منذ أشهر».

وأشار إلى أن «المعارك لا تزال على أشدها باتجاه مديرية الجوبة»، مؤكداً «أن الجيش مستمر في التصدي لهجمات الميليشيا في الجبهات الجنوبية لمأرب».

والأحد، شن الحوثيون قصفاً بصاروخين بالستيين استهدفا قرية العمود، بمديرية الجوبة، بعد أن أحكموا سيطرتهم على معظم أجزاء المديرية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا القصف بعد ثلاثة أيام من مقتل 12 مدنياً جراء استهداف منزل شيخ قبلي، بصاروخ بالستي شنه الحوثيون في المديرية ذاتها.

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