الكويت تستدعي سفيرها في لبنان وتطلب من القائم بأعمال السفارة اللبنانية المغادرة خلال 48 ساعة

المصدر: البيان

قررت وزارة الخارجية الكويتية استدعاء السفير الكويتي في لبنان، كما طالبت القائم بأعمال السفارة اللبنانية في البلاد بالمغادرة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن دولة الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت خلال 48 ساعة، وذلك نظرا لامعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات الى الكويت وباقي دول مجلس التعاون. ووزارة الخارجية وإذ تأسف لما آلت إليه الأمور، فإنها في ذات الوقت لتؤكد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم.

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