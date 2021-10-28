الإمارات تدعو لحشد الدعم لحماية المدنيين اليمنيين

المصدر: أبوظبي- وام

دعت الإمارات، المجتمع الدولي، إلى حشد الدعم لحماية المدنيين اليمنيين، من إصرار الميليشيا الحوثية على إطالة أمد الحرب واستمرار القتال.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث بحث الطرفان، الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي، لإنهاء الأزمة اليمنية.

وتناول اللقاء أيضاً، المستجدات المتعلقة بالملف اليمني، والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، والدول ذات العلاقة، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وحل سياسي يقود إلى السلام والاستقرار في اليمن.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، دعم الإمارات لكافة الجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة، والتزامها بإسناد المبعوث الأممي في جهوده، لتوفير الأجواء الضامنة، لتوصل الأطراف اليمنية إلى توافق، يضمن ازدهار وتطور اليمن.

إشادة وتنديد

وأشاد معاليه بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذا السياق، كما ندد باستمرار الاعتداءات الحوثية على المدنيين السعوديين. وأضاف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، أن المجتمع الدولي مطالب بحشد الدعم لحماية المدنيين اليمنيين، من إصرار الميليشيا الحوثية على إطالة أمد الحرب واستمرار القتال. بدوره، استعرض هانس غروندبرغ، آخر التطورات المتعلقة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع مختلف الأطراف، وثمّن غروندبرغ، دعم دولة الإمارات لجهوده في مهمته.

عنوان رئيس

قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بالرغم من ظروف واستقطابات المنطقة، إلا أن انتهاج سياسات إيجابية، تصب في صالح الوطن والمواطن، يجب أن تستمر، وتبقى العنوان الرئيس في الإمارات ودول الخليج العربي»، وأضاف معاليه: «الأولوية للمصلحة الوطنية بمعناها السيادي والشعبي، وهي البوصلة التي نهتدي بها، ومقياس نجاحنا، هو ما نحققه لخير الوطن والمواطن».

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