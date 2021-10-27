التحالف ينفذ 21 عملية نوعية في اليمن خلال يوم واحد

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال يوم واحدٍ.

وأكد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنفيذه هذه العمليات ضد آليات وعناصر الحوثي بالجوبة والكسارة. كما أشار إلى مقتل 85 حوثياً في معركة مأرب الدائرة وتدمير 9 آليات عسكرية.

يأتي هذا فيما تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنوداً بالقبائل وتحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيا الحوثي، بمختلف جبهات محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد حيث كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضرباتها الجوية على مواقع وتعزيزات وآليات حوثية في جبهات جنوبي مأرب.

أما في تعز، شنت قوات الجيش اليمني، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في عدد من جبهات غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وكذا جبهتي حذران والصياحي، غرب المدينة. وأسفرت المعارك عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.وفي تعز أيضاً، قُتل طفل وجندي، إثر انفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية.

وقالت مصادر إن عبوة ناسفة انفجرت في دورية عسكرية تابعة للقيادي الميداني بمحور تعز، العقيد محمد العيد، في بلدة شمار بمديرية المسراخ جنوب شرق المحافظة. وأكدت أن الانفجار أدى إلى مقتل أحد مرافقي العيد، بالإضافة إلى طفل في الثانية عشرة من عمره، تصادف وجوده في موقع الانفجار.

خطوة أولى

إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية أن نزع سلاح ميليشيا الحوثي ووقف التدخلات ووقف تهريب السلاح، هي خطوة أولى نحو السلام الحقيقي في اليمن، مؤكدة أنها تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتّر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإعادة ترميم صورته التي شوهها انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.

وأكدت أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة ميليشيا الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة، والتي تحاول الميليشيا الاحتفاظ بها للاستمرار في قتل اليمنيين، واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية.

وطالب الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة لنزع سلاح ميليشيا الحوثي بكل الوسائل الممكنة، لبناء وطن آمن ومزدهر، والقضاء على كل أشكال التهديدات التي يتعرض لها المدنيون في دول الجوار وخطوط الملاحة البحرية، مشددة على موقفها الثابت والمبدئي المبني على القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 في الحوار كخيار ونهج لإنهاء الحرب.

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