قرقاش: إلغاء الطوارئ في مصر يدشّن تعزيز التنمية والازدهار

المصدر: (دبي - البيان)

أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ إلغاء حالة الطوارئ في مصر خطوة تاريخية ورسالة إيجابية، وقرار يدشّن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار.

وكتب معاليه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ، خطوة تاريخية ورسالة إيجابية وقرار يطوي منعطفات التحديات الجسيمة ويدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار، تحية مخلصة من الإمارات إلى مصر العزيزة».

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد. وأضاف عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ».

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