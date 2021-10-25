قتلى وجرحى بمحاولة حوثية لإطلاق «بالستي»

المصدر: عدن، الرياض- البيان، وكالات

فشلت ميليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ بالستي جديد، وسقط على أحد الأحياء السكنية في مدينة ذمار بعد دقائق على إطلاقه، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وتضرر عدد من المنازل في حين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير زورق حوثي بالحديدة، تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك كاشفاً عن تنفيذ 88 عملية استهداف في مارب.

ووفق سكان في المدينة فإن انفجاراً ضخماً هز أرجاءها مع الساعة الأولى من يوم أمس، وتبين أنه صاروخ بالستي سقط بعد دقائق من محاولة إطلاقه من معسكر تدريب الشرطة وسط المدينة، حيث سقط على حي سكني يبعد مسافة كيلو متر واحد من المعسكر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من السكان لم يعرف عددهم بسبب التعتيم، الذي فرضته ميليشيا الحوثي وإغلاقها الحي بشكلٍ كامل.

صمت حوثي

وحسب السكان فإن سيارات الإسعاف وصلت إلى المكان وشوهدت وهي تنقل عدداً من الضحايا إلى مستشفيات المدينة فيما التزمت سلطات الميليشيا الصمت، ولم تعلق على الحادث الجديد مثل حوادث سابقة حدثت في صنعاء وعمران تحديداً وقالوا إن الصاروخ سقط بالقرب من حارة النجدة، المقابلة لمعسكر تدريب الشرطة، الذي تستخدمه الميليشيا لتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية التي قامت بنقلها من مواقعها حول صنعاء إلى المحافظات القريبة مثل عمران ومحافظة صنعاء وذمار وبعضها نقلت إلى محافظة البيضاء.

يأتي هذا فيما، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 حوثياً، كما سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، أمس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية. وأضاف: إن طيران التحالف دمّر، صباح أمس، 4 أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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