أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بعد إلغاء التباعد.. فيديو

المصدر: البيان

أدى جموع المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الحرام وهي أول جمعة بعد إلغاء التباعد الجسدي بين صفوف المصلين وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية ووزارة الحج والعمرة الذين نظموا دخول المصلين في المسجد الحرام بعد رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين في المسجد الحرام بنسبة 100% .

وشهد المسجد الحرام توافد اعداد المصلين والمعتمرين من وقت مبكر وقد امتلأت المواقع المخصصة للصلاة في الدور الأول.. وظهرت مباهج الفرحة الكبيرة والسعادة على وجوه المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة متساوية صفوفهم والإمام يقول سدوا الفرج واتموا الصف الأول فالأول.

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