الكويت تدير ظهرها لـ«كورونا» وتعود للحياة الطبيعية

المصدر: (الكويت - وكالات)

أعلنت الكويت أمس دخولها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد إجراءات الوقاية من كورونا (كوفيد 19)، بحسب ما قرره مجلس الوزراء ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، منتصف الشهر الجاري قراراً ببدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن السماح بدخول الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون الـ 18 سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على اللقاح، ويترقب صدور تحديثات على هذه الضوابط بموجب دخول المرحلة الخامسة، لكنها لم تعلن بعد.

وذكرت الإدارة في تعميم نشر على صفحتها الرسمية بـ«تويتر»، أن القرار يأتي شريطة تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي على هذه الفئات. ونص التعميم على ضرورة توقيع الفئات المشمولة تعهداً بالتطعيم حال دخولهم إلى الكويت وتسليمه إلى وزارة الداخلية.

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