عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية بريطانيا في لندن

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتغير المناخي.

وأكد سموه وليز تروس حرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تطوير مجالات التعاون المشترك وتعزيز شراكتهما التنموية، خاصة في أعقاب الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة المتحدة ولقائه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، والإعلان عن إقامة شراكة جديدة وطموحة بين البلدين من أجل المستقبل.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وليز تروس الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن «الشراكة من أجل المستقبل» بين البلدين الصديقين تخلق فرصاً واعدة للتعاون المشترك، وتسهم في تحقيق الازدهار المستدام وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء منصور عبد الله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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