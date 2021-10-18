المسجد الحرام.. الصلاة كتفاً إلى كتف من جديد

المصدر: دبي - البيان، مكة المكرمة - وكالات

أخيراً، وبعد طول انتظار فرضه وباء «كورونا»، أزيلت ملصقات التباعد الجسدي داخل أروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطفّ المصلون بعضهم إلى جانب بعض، ليؤدّوا صلاة الفجر كتفاً إلى كتف، وفق ما أظهرت لقطات مصوّرة، نشرتها وسائل إعلام رسمية في المملكة العربية السعودية، التي قرّرت تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس، مع انخفاض معدل الإصابات اليومي، بدءاً من أمس، ما يشمل عدم إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة، وعودة الملاعب الرياضية لاستقبال المشجعين المحصّنين من الفيروس، بكامل طاقتها الاستيعابية، في وقت أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة، أنها أصدرت تعليماتها لشركات الطيران، بشأن تشغيل كامل للطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.

وقدمت المملكة حتى الآن، 44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، حيث إنّ أكثر من 20 مليون شخص من بين سكانها، وعددهم 35 مليوناً، أصبحوا مطعّمين بالكامل.

وأدّى المصلون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، أمس، أول صلاة من دون تباعد اجتماعي، منذ بداية انتشار فيروس «كورونا»، قبل نحو عام ونصف العام، مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

عودة

وكانت المملكة أغلقت المسجد في مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج، في ظل إجراءات وقائية صارمة في يوليو، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه، إنما بطاقة استيعابية محدودة، وبتباعد أثناء الصلوات.

وأمس، عاد المسجد الحرام ليستقبل المصلين بكامل طاقته الاستيعابية، ومن دون أي تباعد، رغم أن وضع الكمامة لا يزال إلزامياً. كما أنّ لمس الكعبة، كما كان معمولاً به قبل الوباء، لا يزال محظوراً.

ويتوافد ملايين المسلمين على المسجد، على مدار العام، للصلاة فيه، وأداء العمرة، التي علقت لأشهر العام الماضي. ونظّمت المملكة موسمي حج استثنائيين، حيث اقتصرت الأعداد على بضعة آلاف في 2020، ثم ارتفعت إلى عشرات الآلاف هذا العام، إنّما للمحصنين من الفيروس فقط.

وبدأت المملكة إصدار التأشيرات السياحية لأول مرة في 2019. وبين سبتمبر 2019 ومارس 2020، أصدرت 400 ألف تأشيرة سياحية.

وعادت المملكة لتفتح أبوابها ببطء في بداية 2021، وبدأت ترحب بالسياح الأجانب الملقحين، منذ الأول من أغسطس الماضي.

تشغيل مطارات

في الأثناء، أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة، أنها أصدرت تعليماتها لشركات الطيران، بشأن تشغيل كامل للطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة، ابتداء من أمس. وتتضمن إجراءات التخفيف، عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

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